Volkwagen hat im 2. Halbjahr kräftig aufgedreht und die Produktion ausgeweitet. Am Ende reichte es aber nicht und die Auslieferungen schrumpften erneut.Volkswagen (DE0007664039) beendete ein schwaches und enttäuschendes Jahr mit einem versöhnlichen Schluss. Die globalen Lieferengpässe, mit denen der Konzern bereits zum Beginn des Jahres 2022 zu kämpfen hatte, verstärkten sich im Verlauf des 1. Halbjahres durch die Sanktionen gegen Russland und die umfassenden Lockdowns in China stark. So stark, dass Ende Juni die weltweiten Auslieferungen ...

