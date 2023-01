Anzeige / Werbung

In unserer letzten Kommentierung (vom 23.11.) zu Curaleaf thematisierten wir die damals frischen Quartalszahlen des Unternehmens sowie die sich zum damaligen Zeitpunkt bereits eintrübende Charttechnik der Aktie.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem "[…] Curaleaf Holdings konnte zunächst mit der Aufwärtsbewegung in Richtung 7,0 US-Dollar eine Entlastung herbeiführen. Nun gilt es, die Bewegung weiter auszubauen und die Zone 7,0 US-Dollar / 7,4 US-Dollar erfolgreich aufzubrechen, um die Bodenbildung möglicherweise abzuschließen. Die zuletzt zu beobachtenden Gewinnmitnahmen machten der Aktie allerdings erst einmal einen Strich durch die Rechnung. Aus charttechnischer Sicht würde ein Ausbruch über die 7,4 US-Dollar der Aktie weitere Luft in Richtung 8,0 US-Dollar verschaffen. Auch eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 9+ US-Dollar wäre in diesem Fall nicht auszuschließen. Auf der Unterseite hat der Bereich 5,0 US-Dollar / 4,8 US-Dollar weiterhin zentrale Bedeutung als Unterstützung."



Der bereits damals zu beobachtende Rücksetzer (die Aktie scheiterte zuvor an den 7 US-Dollar und kam bereits zurück) entwickelte in der Folgezeit zunächst allerdings keine Durchschlagskraft auf der Unterseite. Curaleaf kam bereits im Bereich von 6 US-Dollar zum Stehen und lancierte noch einmal einen Vorstoß in Richtung 7 US-Dollar. Der Aktie gelang der Ausbruch. Kurzzeitig sah es sogar nach einem Befreiungsschlag aus, doch unmittelbar vor Erreichen der 8 US-Dollar drehte der Wind endgültig. Der Vorstoß mündete in einem veritablen Abverkauf. Und dieses Mal entwickelte der Rücksetzer Durchschlagskraft.

Curaleaf rauschte unter die 6 US-Dollar und auch der zentrale Unterstützungsbereich um 5,0 US-Dollar / 4,8 US-Dollar konnte nicht verteidigt werden. Die Aktie fand sich schließlich im Bereich von 4,0 US-Dollar wieder bzw. temporär auch knapp darunter.

Aktuell versucht sich Curaleaf im Bereich von 4,0 US-Dollar an der Ausbildung eines tragfähigen Bodens. Der Erfolg des Unterfangens ist aber weiterhin offen, denn Curaleaf will es bislang nicht gelingen, nachhaltiges Aufwärtsmomentum zu kreieren. Erst ein Comeback der Aktie oberhalb von 5 US-Dollar wäre ein erster Hoffnungsschimmer. Bis dahin droht auf der Unterseite unverändert die Ausdehnung der Abwärtsbewegung…

