45 Prozent möchten Kleidung, Brillen oder Accessoires virtuell anprobierenGroßes Interesse an 3D-Ansichten und Beratung per Video Berlin, 13. Januar 2023Auf Anhieb die richtige Größe bestellen, in Sekundenschnelle Looks vergleichen oder den optimalen Farbton finden - und das alles ohne langes Warten...

Den vollständigen Artikel lesen ...