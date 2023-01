Berlin (www.anleihencheck.de) - Das Jahr 2022 war für die Aktienmärkte katastrophal, so die Experten vom Online-Broker LYNX.Rund 18 Billionen US-Dollar seien vernichtet worden und für US-Staatsanleihen sei es so schlecht wie nie gelaufen. Doch in diesem Jahr solle alles besser werden, zumindest wenn man sich die Entwicklung der sogenannten Inflationsswaps ansehe. Immer mehr Marktteilnehmer schienen für 2023 von einer deutlich sinkenden US-Inflation auszugehen, die sich langsam, aber sicher im Laufe des Jahres wieder an das zwei Prozent Ziel der FED annähere. Das würde dazu führen, dass die US-Zentralbank die Zinsen wieder senken könne, um aktiv einer drohenden Rezession entgegenzuwirken. Für Sascha Sadowski, Marktexperte beim Online-Broker LYNX sei dieses Szenario jedoch eher unwahrscheinlich. Er warne davor, die Auswirkungen und die Stärke der Inflation zu unterschätzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...