Berlin (www.anleihencheck.de) - Der Kapitalmarkt startet dynamisch in das neue Jahr. Konjunkturoptimismus, abnehmender Inflationsdruck und steigende Aktienmärkte prägen die ersten Handelswochen, so Sascha Rehbein, CFA bei der Weberbank.Besonders die europäischen Aktienmärkte würden zum Jahresstart vor Stärke strotzen. Wenn man eine Ebene tiefer blicke, sehe man, dass die zyklischen Unternehmen maßgeblich für diesen erfreulichen Start verantwortlich seien. Woher komme auf einmal dieser Optimismus? Zum einen helfe der Blick auf den Wetterbericht: Der Winter in Europa sei bisher ungewöhnlich mild gewesen, und auch der Ausblick bestätige dieses Bild. Somit sind unsere Gasspeicher gut gefüllt, was wiederum den Gaspreis auf den niedrigsten Stand seit zwölf Monaten gedrückt hat, so die Analysten der Weberbank. Die Ängste vor einer Gasrationierung seien somit quasi verflogen. ...

