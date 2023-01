ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Nordea auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Vor dem Hintergrund der strafferen Geldpolitik habe er seine Schätzungen für die Bank angepasst, schrieb Analyst Omar Keenan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf Ziel und Einstufung habe das aber keine Auswirkungen. Andere Titel des Bankensektors verfügten über mehr Kurspotenzial./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2023 / 04:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FI4000297767

NORDEA BANK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de