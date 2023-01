Der Goldpreis befindet sich auf dem Vormarsch, aktuell konnte sogar die Marke von 1.900 Dollar überwunden werden. Als Krisenwährung hat Gold auch Konjunktur - und zwar in Russland. Russische Investoren kauften im vergangenen Jahr eine Rekordmenge an Goldbarren, da das Land mit Sanktionen als Reaktion auf den Einmarsch in der Ukraine konfrontiert war.Mehr als 50 Tonnen physisches Gold wurden von russischen Bürgern im Jahr 2022 gekauft, so die lokale Publikation Wedomosti, die eine Umfrage bei großen ...

