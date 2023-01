Wien (www.fondscheck.de) - Michael Savenay ist mit sofortiger Wirkung neuer Chef von Merck Finck, so die Experten von "FONDS professionell".Er löse Reinhard Krafft ab, der erst im März 2021 von Savenay selbst den Chefposten bei der deutschen Tochter der europaweit tätigen Quintet Privatbank übernommen habe. Das teile das Bankhaus mit, ohne Gründe für die Rückkehr Savenays zu Merck Finck zu nennen. Sein Nachfolger an der Spitze von Quintet Luxemburg werde Thomas Klein, der zugleich weiterhin Group Head of Asset Servicing bleibe. ...

