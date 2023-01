Weltraum-Tourismus gilt als neuer Milliarden-Markt. Bereits 2027 sollen mit Trips ins Weltall branchenweit rund 2,7 Milliarden Dollar umgesetzt werden, wie eine Studie von Global Industry Analysts zeigt. Davon will sich auch Virgin Galtic ein Stück sichern: Mitte 2023 soll der kommerzielle Betrieb starten, wie das Raumfahrt-Unternehmen mitteilte. Für die Aktie geht es steil nach oben. Laut Unternehmensangaben sind die geplanten Upgrades am Mutterschiff VMS Eve abgeschlossen. Bereits in der nächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...