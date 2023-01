Der italienische Autozulieferer ist an sich gut aus der Krise gekommen. Die Aktie läuft der operativen Entwicklung weit hinterher - zwei Katalysatoren für höhere Kurse Es braucht schon ziemlich viel Mut, um sich gegen den Trend zu stellen. Im Fall der Aktie des kleinen Autozulieferers haben sich antizyklische Investments in den vergangenen zehn Jahren schon mehrmals ausgezahlt. Allein in den vergangenen zehn Jahren gab es fünf Perioden, in denen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...