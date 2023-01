Wien (www.anleihencheck.de) - Das Highlight dieser Woche war die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex (VPI) in den USA, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nachdem dieser im Oktober und im November nach unten überrascht habe, sei die Dezember-Veröffentlichung genau auf den Erwartungen zu liegen gekommen. Während der Preisauftrieb in der Gesamtbetrachtung von 7,1% p.a. auf 6,5% p.a. gesunken sei, sei die Kerninflation (Waren und Dienstleistungen ex Energie und Nahrungsmittel) etwas weniger dynamisch von 6% auf 5,7% gefallen. Ein ausschlaggebender Faktor seien die Energiepreise gewesen, welche um 4,5% p.m. gesunken seien. Damit hätten in fünf der letzten sechs VPI-Publikationen sinkende Energiepreise (auf Monatsbasis) verbucht werden können. ...

