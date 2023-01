2022 war schlimm, dafür machen die ersten Handelstage 2023 Hoffnung auf ein renditestarkes Börsenjahr. Eine ganze Reihe von Aktien im DAX, Dow Jones und Co. liegen bereits zweistellig im Plus. Martin Weiß und Andreas Deutsch vom AKTIONÄR analysieren, wie es in den kommenden Monaten weitergehen kann. Money Train hören Sie überall, wo es Podcasts gibt, oder über die Episoden-Übersicht von DER AKTIONÄR. Hinweis: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...