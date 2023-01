Die Citigroup hat am Freitag starke Q4-Zahlen veröffentlicht. Zwar musst die US-Bank musste im Schlussquartal einen Gewinnrückgang gegenüber dem Vorjahr hinnehmen, schlug die Markterwartungen aber dennoch. Genauso fielen die Erlöse besser aus als gedacht. Besonders in der Handelssparte lief es rund. Die Aktie schlägt sich wacker. Konkret haben die Amerikaner zwar mit 2,5 Milliarden Dollar (1,16 Dollar je Aktie) im Jahresvergleich 21 Prozent weniger verdient - das lag aber in erster Linie an höheren ...

