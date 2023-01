Die Ölpreise sind am Freitag gestiegen und haben damit an die kräftigen Kursgewinne im Verlauf der Handelswoche angeknüpft. Nachdem die Notierungen im frühen Handel noch leicht nachgegeben hatten, drehten sie bis zum Nachmittag in die Gewinnzone. Das China-Reopening nimmt eine immer wichtigere Rolle am Öl-Markt ein.Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung im März kostete zuletzt 84,71 US-Dollar. Das waren 68 Cent mehr als am Vortag. In der laufenden Woche haben die Erdölpreise ...

