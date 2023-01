Die Kurse geben zum Wochenausklang nach, auch das neue 100 Prozent Power Projekt 2023 im maydornreport verliert leicht an Wert. Aber dennoch war der Auftakt außerordentlich erfolgreich. Alle fünf Aktienpositionen liegen im Plus, unter dem Strich beläuft sich die Gesamtperformance auf 9,1 Prozent - und das nur neun Tage nach dem Start des Projektes am 4. Januar 2023.Noch 83 Prozent zu verdienenAuch wenn die ersten 9,1 Prozent schon weg sind. Um das Ziel von 100 Prozent Kursgewinn noch in diesem Jahr ...

