Das schwedische Bergbauunternehmen LKAB hat nach eigenen Angaben das größte Vorkommen seltener Erden in Europa entdeckt. Laut dem Minen-Betreiber soll mehr als eine Million Tonnen Erz verarbeitet werden können. Dadurch würde Europa deutlich unabhängiger von China, dem derzeit größten Produzenten seltener Erden, werden.Seltene Erden werden in Windanlagen, Hybrid-Autos, Laptops und vielen weiteren Hochtechnologie-Produkten verbaut. In den nächsten Jahren sollen 20 bis 25 Prozent der Windkraftanlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...