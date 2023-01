Salzburg (ots) -



Elektromobilität - Lademöglichkeiten für Elektroautos für Hotelgäste



Das wichtigste für die Entwicklung der Elektromobilität sind flächendeckende Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge. Auch die Hotellerie ist gefordert Ladepunkte für ihre Gäste, Geschäftsreisende und Urlauber bieten zu können. Im Grünen Hotel zur Post in der Stadt Salzburg stehen den Gästen 7 Type 2 Ladepunkte und 2 Ladepunkte mit einem CEE Stecker zur Verfügung. Georg Maier der Inhaber des Bio-Hotels sagt: "Jeder Gast, der mit dem Elektrofahrzeug anreist braucht einen Parkplatz, an dem er sein Auto laden und während des Aufenthaltes geparkt lassen kann", nur so kann ein tolles Service geboten werden. Als besonderes Zuckerl erhalten Gäste die mit dem Elektroauto, Fahrrad oder mit dem Zug anreisen und direkt buchen einen Sonderrabatt von -10% auf die Übernachtungskosten, da von Maier eine umweltfreundliche Anreise belohnt wird. Das Motto von Familie Maier: Soviel Co2 wie nur möglich einsparen, damit ein wertvoller Beitrag für die Erreichung der gesetzten Klimaziele geleistet wird. Am Morgen starten die Gäste mit vollem Accu und gestärkt mit einem Frühstück aus 100% biologischen Lebensmittel in den Tag.



https://www.youtube.com/watch?v=rGFTi3QUnEQ&t=51s



