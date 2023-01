Der KMU-Anleihenmarkt startet langsam und gemächlich ins neue Jahr 2023. In der zweiten Kalenderwoche des Jahres hat die paragon GmbH & Co. KGaA ein Rückkaufangebot von bis zu 10 Mio. CHF für ihre Schweizer Anleihe (ISIN: CH0419041105) beschlossen. Dabei bietet paragon den Anleihegläubigern eine Barzahlung von 92,5% des Nennwerts je Teilschuldverschreibung zuzüglich aufgelaufener Zinsen bis zum voraussichtlich am 31. Januar 2023 an. Die CHF-Anleihe 2019/23 wird im April 2023 fällig und hat ein ausstehendes Volumen von 21 Mio. CHF.

Die Ekosem-Agrar AG hat nach vorläufigen Zahlen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 ihr EBITDA um 58 % auf 258 Mio. Euro (Vj. 163 Mio. Euro) und die Umsatzerlöse 59 % auf 613 Mio. Euro (Vj. 386 Mio. Euro) gesteigert. Für 2023 ergeben sich für das Unternehmen aber weiterhin große ...

