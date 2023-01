Straubing (ots) -



Da auch in den USA die Inflation kräftig sinkt, hofft man, dass es zu keiner weiteren Zinserhöhung durch die Federal Reserve kommen wird. Dies wäre dann auch für die Europäische Zentralbank ein Signal, innezuhalten und es bei dem derzeitigen Zinsniveau zu belassen. Das wäre insofern wichtig, als nicht weiter steigende Zinsen sowohl die beinahe abstürzende Bauwirtschaft stützen als auch die Konsumenten in diesem Jahr zu wieder mehr privatem Konsum veranlassen würden. Beides ist wichtig, um die vorhergesagte Rezession für dieses Jahr zu vermeiden. Wenn es stimmt, dass die Börsen die wirtschaftliche Entwicklung vorwegnehmen, dann sieht es jedenfalls nach der bisherigen Jahresanfangsrally gut aus. Käme es so, bekäme die Bundesregierung etwas Luft, sich anderen Dingen als der Krisenbewältigung zu widmen. Aufgaben gibt es in Hülle und Fülle, von der Energiewende über die Bildungspolitik bis zur Sanierung der maroden Infrastruktur. Erst dann wird sich weisen, ob die Ampel über einen wirklichen Gestaltungswillen verfügt.



