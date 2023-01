Der deutsche Leitindex hat die Woche über der psychologisch wichtigen Marke von 15.000 Punkten abgeschlossen. Die Tagessieger hießen am Freitag Sartorius und Siemens Healthineers. Die Stimmung bleibt aufgrund niedrigerer Öl-und Gaspreise positiv. Lediglich fünf der 40 Index-Werte beendeten die Woche mit einem Minus.Mit weiterem Kurszuwachs hat der DAX am Freitag eine erneut starke Börsenwoche beendet. Auch tendenziell schwächer als erwartet ausgefallene Quartalszahlen von US-Banken zum Start in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...