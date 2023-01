SHENZHEN (IT-Times) - Tencent Holdings will seinen Fokus auf die Kurzvideoplattform Channels verstärken, eine Funktion, die in seine beliebte Super-App WeChat integriert ist. Der chinesische Internetkonzern Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634) gab bekannt, dass die Weixin Channels 2022 ein robustes...

Den vollständigen Artikel lesen ...