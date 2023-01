Die Investitionen in grüne Energien werden in diesem Jahr dank der Infrastrukturfinanzierung für Wasserstoff sowie Kohlenstoffabscheidung und -speicherung, trotz der Herausforderungen durch die Inflation, steigen. Davon sollten ausgewählte Solar-, Wasserstoff-, und Energieunternehmen profitieren können.Das Energieforschungsunternehmen Rystad Energy veröffentlichte am Freitag einen Bericht, in dem es davon ausgeht, dass die Ausgaben für grüne Energiegewinnung durch Sonne, Wind, Geothermie, Kohlenstoffabscheidung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...