Schlappe 362 Prozent hat die Aktie von Bed Bath & Beyond in den letzten vier Handelstagen vom Tief bis zum Hoch zugelegt. Auch am Freitag geht es am US-Aktienmarkt mit den Kurskapriolen rund um die Papiere des US-Einzelhändlers munter weiter - diesmal jedoch gen Süden. DER AKTIONÄR beleuchtet die Hintergründe der volatilen Kursausschläge und ordnet die jüngste Entwicklung ein. Aktuell verdient Bed Bath & Beyond sein Geld mit dem Verkauf von Küchen- und Haushaltsartikeln sowie Ausstattungen ...

