Rohstoffsicherheit: Dringender Handlungsbedarf bei neun Mineralien! Diese Neuvorstellung mischt den amerikanischen Markt auf und sorgt für Hoffnung bei amerikanischer Industrie!

Liebe Leserinnen und Leser,

die Energiewende wird zu einem enormen Anstieg des Bedarfs an kritischen Mineralien führen und der Energiesektor zu einer wichtigen Kraft auf den Mineralienmärkten werden. Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher haben bereits die Unterhaltungselektronik als größten Lithiumverbraucher verdrängt und werden bis 2040 Edelstahl als größten Endverbraucher von Nickel ablösen.

In klimagetriebenen Szenarien ist die Nachfrage nach Mineralien für die Verwendung in Elektrofahrzeugen und Batteriespeichern ein wichtiger Faktor, der bis 2040 mindestens um das Dreißigfache wächst.

Das schnellste Wachstum verzeichnet Lithium, dessen Bedarf im Sustainable Development Scenario (SDS) der IEA bis 2040 um mehr als das 40-fache ansteigt, gefolgt von Graphit, Kobalt und Nickel (Faktor ca. 20-25). Der Ausbau der Stromnetze bedeutet etwa eine Verdopplung des Kupferbedarfs für Netzleitungen im gleichen Zeitraum.

Quelle: IEA 2021

"Die sichere Rohstoffversorgung ist mit Blick auf das Gelingen der Energiewende und der Digitalisierung essenziell", so Manfred Gößl, Hauptgeschäftsführer der IHK für München und Oberbayern.

Run auf knappe und begehrte Rohstoffe

Batterie Metalle, kritische Mineralien und seltene Erden sind für etliche Schlüsseltechnologien unentbehrlich und werden in Elektrofahrzeugen, Windturbinen, Mobiltelefonen oder Computer-Chips verwendet. Sie sind knapp und stehen auf der Rangliste der kritischen Rohstoffe ganz oben. Zu ihnen zählen Metalle wie Neodym, Dysprosium und Praseodym. Durch die Energiewende und zunehmende Elektromobilität steigt die Nachfrage. Der Bedarf an den Metallen werde sich bis 2030 verfünffachen, zitierte LKAB Schätzungen der EU.

US Critical Metals (WKN: A3DHEZ)

US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) konzentriert sich auf Bergbauprojekte, die die US-Versorgung mit kritischen Metallen und Seltenen Erden in Zukunft sichern werden, die für die Förderung der Wirtschaft des neuen Zeitalters und der nationalen Sicherheit unerlässlich sind. Der kanadische Junior-Explorer bietet seinen Anlegern ein vielfältiges Portfolio einzigartiger Projekte im Explorationsstadium an idealen US-Standorten mit Möglichkeiten in Bezirksgröße.

Zu den Projekten von U.S Critical Metals gehören das Lithiumkonzessionsgebiet Clayton Ridge in Amerikas Lithium-Hotspot in Nevada, das Kobaltkonzessionsgebiet Haynes in Idaho, das Seltene-Erden-Projekt Lemhi Pass in Idaho und das Seltene-Erden-Projekt Sheep Creek in Montana:

Bezüglich Lage und Nachbarschaft ist die sedimenthaltige Lithium-Lagerstätte Clayton Ridge von besonderem Interesse. Das Projekt befindet sich im Süden von Nevada an der Ostflanke des Clayton Valley im Esmeralda County, einem großen, tief liegenden Becken, indem sich das einzige produzierende US-Lithium-Projekt von Albermarle, sowie mehrere wichtige Lithium-Explorations- und Erschließungsprojekte von z.B. American Lithium und Cypress Development befinden. Es wird spekuliert, dass das Lithiumprojekt Clayton Ridge die Quelle der Lithiumsole im Clayton Valley ist.

Laut Mining.com ist Idaho die Heimat von Amerikas Kobaltgürtel, und regionale Bohrberichte zeigen große Vorkommen. US Critical Metals ist mit seinem Kobaltprojekt Haynes im Blackbird Mining District in Idaho strategisch positioniert. Es befindet sich in der Nähe der historischen Blackbird Mine und umzingelt von weiteren Explorationsunternehmen. Das Projekt ist kartiert und beprobt und die geophysikalische Untersuchung ist ebenfalls abgeschlossen. Jüngste Gesteinsprobenentnahmen zeigen positive Ergebnisse für Kobalt, während fortgeschrittene geochemische Untersuchungen zwei Gebiete mit hoher Priorität für Folgearbeiten ermittelt haben.

In Puncto Seltene Erden hat US Critical Metals mit seinem Projekt Sheep Creek Explorationsrechte auf über 1.800 Hektar im Südwesten von Montana, einem der reichsten Gebiete für vermutete Seltene Erden, erworben. Jüngste Explorationsaktivitäten weisen auf das Potenzial für eine hochgradige Mineralisierung mit bis zu 18 % Seltene Erden insgesamt hin. Bereits bestätigt wurde, dass diese Lagerstätte über mindestens 13 der kritischen Elemente verfügt. Das zweite Seltene Erden Projekt Lemhi Pass in Idaho befindet sich noch in einem frühen Explorationsstadium.

US Critical Metals Corp. bündelt ein strategisches Portfolio von Projekten in den USA, mit Hilfe eines extrem erfahrenen Managementteams und einer starke Kapitalposition von 4,4 Millionen US-Dollar.

Sehen Sie hier unsere Unternehmensvorstellung im Video auf www.rohstoff-tv.com oder auf unserem YouTube Kanal (https://www.youtube.com/watch?v=fW4zDuZJsl8)

Fazit:

Kritische Mineralien, Lithium und seltene Erden sind weltweit so gefragt wie nie! Ein Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht in Sicht! Daher ist es unerlässlich, neue Ressourcen zu finden und schnellstmöglich zur Produktion zu bringen!

Nach Jahren der Untätigkeit hat der Aufbau einer gesunden amerikanischen Lieferkette für kritische Mineralien nun höchste Priorität. Die USA investieren Hunderte von Millionen in den Privatsektor, um einheimische Ressourcen für Seltene Erden, Lithium und Kobalt zu sichern - ein Segen für Explorationsunternehmen in der Frühphase wie US Critical Metals.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

