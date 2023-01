FDA zieht die Daumenschrauben an! Industrie unter Zugzwang - wer jetzt profitiert…

Tatsache ist, dass der größte "Supply Chain-Hack" des Jahrhunderts wohl durch den Einsatz von SBOM Studio von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* verhindert werden könnte! Russische Hacker schmuggelten einen Code in die IT-Überwachungs- und Verwaltungssoftware der Firma Solarwinds (hier hätte das Cybeats-SBOM-Studio schon Alarm ausgelöst), die von tausenden Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit genutzt wird (mehr dazu hier). Die Folge war, dass die Angreifer in tausende Organisationen weltweit eindringen konnten, darunter auch Regierungsbehörden.

Ist Cybeats auch bei T-Mobile und Nintendo in den Startlöchern?

Ein paar Textzeilen in der aktuellen News lassen diese Spekulation als durchaus plausibel erscheinen.

Unsere Präsenz auf der einflussreichsten Technologieveranstaltung der Welt bestätigte das breite Interesse an SBOMs und unserem SBOM Studio in einem breiten Spektrum von Branchen, darunter Telekommunikation, Unterhaltungselektronik, Fitness und mehr, und baut auf unserer wachsenden Pipeline großer Möglichkeiten auf." Bob Lyle, CRO, Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW )* ( Newslink )

Offenbar hat Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* durch seine Präsenz auf der CES-Show in Las Vegas, große Aufmerksamkeit erfahren! Stellen Sie sich vor, man kann in naher Zukunft Verträge mit z.B. T-Mobile oder Nintendo melden? Ist das keine Spekulation wert?

Der Markt beginnt die Vorteile zu erkennen

Der CIO von Integral Ad Science (NASDAQ: IAS - Börsenwert von fast 1,5 Milliarden Dollar), der Liebling der Hedgefunds (Link), lobt in einer aktuellen News in seinem leidenschaftlichen Zitat die Vorzüge der SBOM-Management-Plattform von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)*, hebt im selben Atemzug die Vorteile für sein Unternehmen heraus und empfiehlt im Namen seiner Firma schlussendlich die Verwendung für andere Organisationen!

Wir haben die Vorteile der Verwendung von SBOM Studio in unserem Unternehmen aus erster Hand gesehen. Es liefert nicht nur wertvolle Erkenntnisse für eine fundierte Entscheidungsfindung auf Führungsebene, sondern hat auch die Effizienz der Behebung von Software-Schwachstellen in unserem gesamten Unternehmen erheblich verbessert. Der ROI (Anm.: Return of Investment) der Implementierung von SBOM-Praktiken mit Hilfe von SBOM Studio von Cybeats war beeindruckend, und das Tool hat den Aufwand zum Schutz unserer wertvollen Software-Assets erheblich reduziert. Wir empfehlen SBOM Studio wärmstens anderen Organisationen, die ihre Cybersicherheitshaltung stärken möchten. - Robert Janecek, CIO, Integral Ad Science über das SBOM Studio von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)*

Zu finden ist dieses doch beeindruckende Urteil über das Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)*-SBOM Studio in einer aktuellen News:

Cybeats Reports on Rapid Commercial Growth with Recent Contract Announcements

Neben dem mehrjährigen Lizenzvertrag mit Integral Ad Science (NASDAQ: IAS) und den anderen Verträgen mit

einem global agierenden Industrietechnologieunternehmen (über 50 Milliarden USD Börsenwert),

und einem weltweit führenden Unternehmen für Energiemanagement und digitale Automatisierung (Umsatz von rund 30 Milliarden Euro),

gibt es eine Aufzählung der wichtigsten Kunden, die derzeit Pilotprogramme am Laufen haben:

einem Unternehmen für intelligente Gebäudetechnologien, Software und Dienstleistungen,

einem Medizintechnik- und Geräteunternehmen,

einem der Top fünf der größten diversifizierten Videospiel- und Unterhaltungsunternehmen,

SBOM-Pflicht für Medizingerätehersteller

Ein nun in Kraft tretendes Gesetz in den USA legt den Herstellern (Siemens, Samsung, Hitachi, GE, Philips, u.v.m.) bei der Zulassung von medizinischen Geräten den Zwang auf, nicht nur SBOM-Datensätze zu erstellen, sondern diese auch laufend auf neu auftretender Sicherheitslücken zu überprüfen und Schwachstellen an die FDA zu melden und diese unverzüglich zu beheben. Mehr darüber in einer News von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* (News-Link)

CYBEATS TECHNOLOGIES (WKN: A3DTZW )* UND DIE MICROSOFT CONNECTION

Adrian Digilio von Microsoft und Isaac Hepworth von Google diskutieren in einem Webinar über SBOM (Digitale Software-Stückliste) und verwenden für Demonstrationszwecke, um eine SBOM auf Sicherheitslücken zu überprüfen, das TOOL von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* .