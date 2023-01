Köln (ots) -Direkt zum langersehnten Start beweist "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", dass die RTL-Show der heißeste Sch*** im Januar ist! Insgesamt 4,26 Millionen Zuschauer:innen ab 3 Jahre (MA: 21,1 Prozent) schalteten am Freitagabend um 21:30 Uhr die 1. Folge der Erfolgsshow ein. In der Spitze waren sogar bis zu 5,17 Millionen Zuschauer:innen (ab 3 J.) dabei. Bei den 14- bis 59-Jährigen (2,82 Mio.) erzielte die Live-Show, moderiert von Sonja Zietlow und Dschungel-Neuling Jan Köppen, hervorragende 29,9 Prozent Marktanteil. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte IBES mit 37,3 Prozent Marktanteil herausragende Werte. Damit war "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in allen genannten Zielgruppen mit großem Vorsprung die Nummer 1.Am ersten Tag in der grünen Hölle zogen mit Claudia Effenberg, Verena Kerth, Jolina Mennen, Cecilia Asoro, Tessa Bergmeier, Jana URKRAFT Pallaske, Djamila Rowe, Lucas Cordalis, Cosimo Citiolo, Papis Loveday, Markus Mörl und Gigi Birofio zwölf Stars ins Dschungelcamp ein.*Bereits um 20:15 Uhr rollte der Staffelauftakt von "Murmel Mania - Die deutsche Murmelmeisterschaft 2023", moderiert von Chris Tall, erfolgreich an. Die Primetime-Show sicherte sich mit 13,1 Prozent Marktanteil (14-59) den Primetime-Sieg. 2,51 Millionen Menschen ab 3 Jahre schalteten die erste von vier Folgen ein.Im Anschluss an das Dschungelcamp lief "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach", moderiert von Angela Finger-Erben und Olivia Jones, mit 22,8 Prozent Marktanteil (14 bis 59 Jahre) ebenfalls sehr gut. Auch das RTL Nachtjournal mit Christoph Hoffmann und erreichte in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen einen herausragenden Marktanteil von 16,2%. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte die Nachrichtensendung mit einem hervorragenden Marktanteil von 21,6% überzeugen.Mit einem Tagesmarktanteil von 15,1 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen war RTL die klare Nummer 1 (ZDF: 10,1 %; ARD 9,2 %; VOX: 5,9 %; ProSieben: 5,9 %; Sat.1: 5,4 %;).Heute Abend startet im Anschluss an den Auftakt der Jubiläumsstaffel von "Deutschland sucht den Superstar" die zweite Show von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" live aus Australien um 22:15 Uhr bei RTL und im Stream auf RTL+.Quelle: AGF / GfK / DAP videoSCOPE / RTL DATA / vorl. gew. / Stand: 14.01.2023* Zum Start der ersten Folge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" 2023 konnte Martin Semmelrogge nicht in Australien einreisen. Die australischen Behörden haben ihm bisher kein Visum ausgestellt.Pressekontakt:Kommunikation RTL DeutschlandJanine Steinjanine.stein2@rtl.deErnst Rudolfernst.rudolf@rtl.deFotowünsche:Jasmin Menzerjasmin.menzer@rtl.deJosefina Lohmannjosefina.lohmann@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5416291