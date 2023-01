Dividenden Aktie!!!: Im günstigen Einkauf liegt Ihr zukünftiger Gewinn! Analysten sehen bei dieser Aktie weitere +200% Kurschance

Gesamteinnahmen und Optionserlöse1 aus dem Royalty-Programm in Höhe von 0,9 Mio. USD und 5,7 Mio. USD für die drei Monate bzw. das Jahr, das am 30. September 2022 endete, was die Prognose von 5,0 Mio. USD für das Geschäftsjahr übertrifft;

Gesamteinnahmen und Optionserlöse1 aus dem Royalty-Programm in Höhe von 0,9 Mio. USD und 5,7 Mio. USD für die drei Monate bzw. das Jahr, das am 30. September 2022 endete, was die Prognose von 5,0 Mio. USD für das Geschäftsjahr übertrifft;

Gesamteinnahmen und Optionserlöse1 aus dem Royalty-Programm in Höhe von 0,9 Mio. USD und 5,7 Mio. USD für die drei Monate bzw. das Jahr, das am 30. September 2022 endete, was die Prognose von 5,0 Mio. USD für das Geschäftsjahr übertrifft;

Gesamteinnahmen und Optionserlöse1 aus dem Royalty-Programm in Höhe von 0,9 Mio. USD und 5,7 Mio. USD für die drei Monate bzw. das Jahr, das am 30. September 2022 endete, was die Prognose von 5,0 Mio. USD für das Geschäftsjahr übertrifft;

Gesamteinnahmen und Optionserlöse1 aus dem Royalty-Programm in Höhe von 0,9 Mio. USD und 5,7 Mio. USD für die drei Monate bzw. das Jahr, das am 30. September 2022 endete, was die Prognose von 5,0 Mio. USD für das Geschäftsjahr übertrifft;

Gesamteinnahmen und Optionserlöse1 aus dem Royalty-Programm in Höhe von 0,9 Mio. USD und 5,7 Mio. USD für die drei Monate bzw. das Jahr, das am 30. September 2022 endete, was die Prognose von 5,0 Mio. USD für das Geschäftsjahr übertrifft;

Barmittel, Barmitteläquivalente und marktgängige Wertpapiere in Höhe von ca. 14,2 Mio. USD zum 30. September 2022, die das Unternehmen gut für weiteres Wachstum positionieren. Darin nicht enthalten ist eine Akkordeonfunktion in der revolvierenden Darlehensfazilität mit der Bank of Montreal, die vorbehaltlich bestimmter Bedingungen eine zusätzliche Verfügbarkeit von 15,0 Mio. USD vorsieht.

Barmittel, Barmitteläquivalente und marktgängige Wertpapiere in Höhe von ca. 14,2 Mio. USD zum 30. September 2022, die das Unternehmen gut für weiteres Wachstum positionieren. Darin nicht enthalten ist eine Akkordeonfunktion in der revolvierenden Darlehensfazilität mit der Bank of Montreal, die vorbehaltlich bestimmter Bedingungen eine zusätzliche Verfügbarkeit von 15,0 Mio. USD vorsieht.

Barmittel, Barmitteläquivalente und marktgängige Wertpapiere in Höhe von ca. 14,2 Mio. USD zum 30. September 2022, die das Unternehmen gut für weiteres Wachstum positionieren. Darin nicht enthalten ist eine Akkordeonfunktion in der revolvierenden Darlehensfazilität mit der Bank of Montreal, die vorbehaltlich bestimmter Bedingungen eine zusätzliche Verfügbarkeit von 15,0 Mio. USD vorsieht.

Barmittel, Barmitteläquivalente und marktgängige Wertpapiere in Höhe von ca. 14,2 Mio. USD zum 30. September 2022, die das Unternehmen gut für weiteres Wachstum positionieren. Darin nicht enthalten ist eine Akkordeonfunktion in der revolvierenden Darlehensfazilität mit der Bank of Montreal, die vorbehaltlich bestimmter Bedingungen eine zusätzliche Verfügbarkeit von 15,0 Mio. USD vorsieht.

Barmittel, Barmitteläquivalente und marktgängige Wertpapiere in Höhe von ca. 14,2 Mio. USD zum 30. September 2022, die das Unternehmen gut für weiteres Wachstum positionieren. Darin nicht enthalten ist eine Akkordeonfunktion in der revolvierenden Darlehensfazilität mit der Bank of Montreal, die vorbehaltlich bestimmter Bedingungen eine zusätzliche Verfügbarkeit von 15,0 Mio. USD vorsieht.

Barmittel, Barmitteläquivalente und marktgängige Wertpapiere in Höhe von ca. 14,2 Mio. USD zum 30. September 2022, die das Unternehmen gut für weiteres Wachstum positionieren. Darin nicht enthalten ist eine Akkordeonfunktion in der revolvierenden Darlehensfazilität mit der Bank of Montreal, die vorbehaltlich bestimmter Bedingungen eine zusätzliche Verfügbarkeit von 15,0 Mio. USD vorsieht.