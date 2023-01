Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) kann gute Neuigkeiten vermelden. In den USA hat die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) dem Präparat weitere Anwendungsfälle erlaubt. Zukünftig kann Rybelsus auch in einer Dosierung von 7 und 14 Milligramm verabreicht werden. Das dürfte ein weiteres Marktpotenzial bedeuten. Erste Mediziner sprechen davon, dass die größere Reichweite zukünftig weiteren Patienten nützen kann. Besonders vorteilhaft: Die orale Verabreichungsform, die bei Rybelsus das lästige ...

