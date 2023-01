Immer wieder war im Zuge der staatlichen Rettung von Uniper von einem "Lehman-Moment" die Rede. Eine Anspielung auf die US-Investmentbank Lehman-Brothers, die im Jahr 2008 Pleite ging und die Finanzkrise ins Rollen brachte. Der Lehman-Effekt. Ja, man kann wohl sagen, dass die Rettung des Gaskonzerns mit Lehren aus der Finanzkrise zu tun hat. Sie ähnelte außerdem dem Vorgehen des Bundes bei der Lufthansa. Die Frage ist nun aber: Was kann man wiederum aus der Rettung von Uniper, oder auch dem "Uniper-Moment" lernen?

Fakt ist: der größte deutsche Erdgasimporteur wurde verstaatlicht, weil die Not groß war. Die Systemrelevant von Uniper war einfach zu groß, um den Konzern seinem Schicksal zu überlassen. Einem Schicksal, welches durch politische und weltwirtschaftliche Einflüsse zu Stande kam. Uniper war zu abhängig von dem Gas aus Russland und der aktuelle Gaspreis gab dem Konzern den Rest. Das zeigt, wie wichtig die Energiewende in Deutschland ist. Bei dieser geht es nicht nur um den Klimawandel und die Nachhaltigkeit, sondern auch um Selbständigkeit und Unabhängigkeit. Solarenergie und Windkraft wird von der Natur bereitgestellt. Es ist möglich, mit Erneuerbaren Energien autark zu sein. Ein "Uniper-Moment" wäre dann Geschichte. Staaten wie China und die USA sind Deutschland bei Solarenergie und Windkraft weit voraus. Doch Deutschland hat nun - wohl auch als Lehre aus dem Fall Uniper - ambitionierte Ziele: Bis 2035 soll die vollständige Versorgung mit Erneuerbaren Energien gelingen. Zuvor hatte man als Ziel noch 2050 ausgegeben.

Diese Erneuerbare-Energien-Aktien helfen bei einer schnellen Energiewende

Vanadium Resources (ISIN: AU0000053522): Die gute Nachricht für Deutschland und andere Länder ist, dass die Technologie im Sektor der Erneuerbaren Energien bereits hoch entwickelt ist. Doch es braucht für eine schnellere Energiewende nun auch die passenden Rohstoffe. Einer von diesen ist Vanadium, das beispielsweise für Vanadium-Redox-Flow-Batterien unentbehrlich ist. Diese könnten eine tragende Säule bei den Energiespeichern der Zukunft darstellen. Eine rasantere Entwicklung hin zu mehr Erneuerbaren Energien ist daher auch mit Vanadium verbunden. Ein australisches Unternehmen kann dazu einen Beitrag leisten. Vanadium Resources baut derzeit im südafrikanischen Limpopo ein ambitioniertes Vanadium-Projekt auf. Das Steelpoortdrift Projekt umfasst das wohl größte Vanadium-Vorkommen der Welt, das noch nicht erschlossen wurde. Jüngst hat Vanadium Resources eine unabhängige Machbarkeitsstudie (DFS) für das Steelpoortdrift Vanadium Projekt abgeschlossen. Das börsennotierte Unternehmen könnte also schon bald für mehr Vanadium - und damit auch eine schnellere Energiewende weltweit sorgen.

Ballard Power (ISIN: CA0585861085): Das kanadische Unternehmen stellt Brennstoffzellen her, welche die Elektrifizierung der Mobilität ermöglichen. Ein wichtiger Faktor bei einer vollständigen Energiewende.

First Solar (ISIN: US3364331070): Die USA sind rund um die Solarenergie gut aufgestellt, was auch an First Solar liegt. Das US-Unternehmen stellt einen der führenden Hersteller von Photovoltaik-Dünnschichtmodulen, welche für den Einsatz von Solarstromanlagen von großer Bedeutung sind.

iShares Global Clean Energy (ISIN: IE00B1XNHC34): Ein spannender ETF, der zahlreiche Aktienunternehmen rund um die Erneuerbaren Energien verbindet. Top-Holdings sind neben First Solar auch Enphase Energy (ISIN: US29355A1079), SolarEdge Technologies (ISIN: US83417M1045) und Vestas Wind Systems (ISIN: DK0061539921).

Fall Uniper als Lehre bei der Energiewende

Dass die Energiewende kommen muss, daran gibt es schon länger keine Zweifel mehr. Der "Uniper-Moment" könnte nun einen weiteren Anstoß geben, noch schneller vollständig auf Erneuerbare Energien umzusatteln.

