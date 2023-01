Gilead Sciences: wunderschönes Pullback-Setup beim Pharma-Giganten aus Kalifornien!

Volle Pipeline mit HIV-, Krebs- und Autoimmun-Therapeutika bei Gilead Sciences (GILD)! Weitere Details zu diesem Setup im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: GILD ISIN: US3755581036

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Pharma-Aktie konnte im vergangenen Halbjahr rund 37 Prozent zulegen. Akuelle sehen wir eine interessante Dreicksformation mit einem Rücksetzer zum 20er-EMA und einer knapp darunter liegenden Unterstützunglinie. Beim Ausbruch aus der Formation könnten sich die Kurse erneut sehr dynamisch entwickeln und die Hochs aus dem Jahr 2020 würden zusätzlichen Support bieten.

Chart vom 13.01.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 86.27 USD

Meine Expertenmeinung zu GILD

Meinung: Das Unternehmen aus Foster in Kalifornien verfügt über eine prall gefüllte Pipeline mit Medikamenten gegen HIV, Krebs und Autoimmunerkrankungen. Die HIV-Sparte von Gilead Sciences ist bereits weltweit führend. Eine vergleichbare Position wird in der Onkologie-Medikation angestrebt, wo in den vergangenen Jahren fast 40 Milliarden USD für Fusionen und Übernahmen aufgewendet wurden.

Setup

Mögliches Setup: Den Trigger platzieren wir über der letzten Tageskerze und den Stopp Loss unter der aktuellen Unterstützunslinie. Im Erfolgsfall sollten wir letzteren nachziehen, da die Volatilität in der Pharmabranche eigenen Gesetzen folgt. Die nächsten Quartalszahlen am 31. Januar nach Börsenschluss haben daher weniger Einfluss als Meldungen zu Studienergebnissen und Zulassungen.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in GILD.

Veröffentlichungsdatum: 14.01.2022

