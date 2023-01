London (ots/PRNewswire) -NashTech, das globale Unternehmen für Technologielösungen von Nash Squared, hat im Rahmen seiner strategischen Expansion in Nordamerika Knoldus übernommen.Knoldus ist ein Unternehmen für Technologieberatung und -lösungen mit mehr als 300 Mitarbeitern in Kanada, den USA, Singapur und zwei Entwicklungszentren in Indien. Das Unternehmen hat bei Fortune-500-Kunden einen guten Ruf für die Bereitstellung modernster digitaler Lösungen rund um Daten, Cloud und maschinelles Lernen sowie leistungsstarker Echtzeit-Datensysteme.Die Übernahme stärkt die Präsenz von NashTech im weltweit größten Technologiemarkt beträchtlich und verleiht dem Unternehmen weitere wichtige Fachkenntnisse in den schnellwachsenden Bereichen Cloud und Daten. Sie erweitert die globale Kapazität der Entwicklungszentren von NashTech, das über Zentren in Vietnam, Lateinamerika und jetzt auch Indien verfügt.Nick Lonsdale, CEO von NashTech, erklärte: "Bei NashTech dreht sich alles um die Schaffung von Erfolg und Mehrwert für unsere Kunden, und das umfangreiche Fachwissen von Knoldus und seine starke Erfolgsbilanz bei Cloud- und Datenlösungen bringt unser Angebot auf ein neues Niveau. Wir freuen uns darauf, das Team und die Kunden von Knoldus in dieser sehr spannenden Zeit des Wachstums und der Entwicklung bei NashTech willkommen zu heißen."Vikas Hazrati, CEO von Knoldus, teilte mit: "Wir freuen uns, ein Teil von NashTech zu werden. Während wir weiterhin auf unseren Errungenschaften der letzten zehn Jahre aufbauen, wird Knoldus, das in die NashTech-Organisation integriert wird, es uns ermöglichen, unseren Kunden weitere Fähigkeiten und Kapazitäten anzubieten, um ihnen auf ihrem digitalen Transformationsweg zum Erfolg zu verhelfen."Cuong Nguyen, MD von NashTech, Vietnam, kommentierte: "Dies stellt einen schrittweisen Wandel dar, wie wir unsere Kunden bei der Bereitstellung von Technologielösungen unterstützen können. Knoldus passt perfekt zu uns, und ich freue mich darauf, mit den neuen Kollegen zusammenzuarbeiten."Bev White, CEO von Nash Squared, fügte hinzu: "Diese Übernahme stellt einen sehr bedeutenden Fortschritt für die Präsenz von NashTech auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt dar. Sie ist Teil der umfassenderen Strategie von Nash Squared, ein weltweit führendes Unternehmen für Technologielösungen und Personalbeschaffung zu sein, unsere Kunden bei ihrer digitalen Transformation mit Auswahlmöglichkeiten und Agilität zu unterstützen und auf der bereits bestehenden erheblichen Stärke in Europa aufzubauen. Ich freue mich, Knoldus in der Familie von Nash Squared begrüßen zu dürfen."Vollständige Pressemitteilung (https://www.nashsquared.com/post/nashtech-makes-strategic-acquisition-of-north-american-cloud-and-data-solutions-provider-knoldus)michelle.thomas@nashsquared.comMedienkontakt:Michelle ThomasNash Squaredmichelle.thomas@nashsquared.com+44 (0) 20 7333 2677View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nashtech-vollzieht-strategische-ubernahme-von-knoldus-einem-nordamerikanischen-anbieter-von-cloud--und-datenlosungen-301721825.htmlOriginal-Content von: Nash Squared, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100092775/100901180