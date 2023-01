Lanxess spielte zuletzt seine ganze Stärke aus und beendete die Woche mit einem deutlichen Plus. Schließlich beträgt das Plus im Vergleich zur Vorwoche rund 2,36 Prozent An drei der fünf Tage ging es für die Aktie nach oben. Dabei erwischte Lanxess am Mittwoch mit einem Plus von 1,97 Prozent einen absoluten Sahnetag. Läuft dadurch ein neuer Angriff der Bullen oder schlagen die Bären jetzt zurück?

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Schließlich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund 0,7 Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieser ...

