Fuchs Petrolub-Aktionäre konnten ihren Aktien in den vergangenen Tagen beim Steigen zusehen. So kletterten die Notierungen im Vergleich zur Vorwoche 4,28 Prozent. An vier der fünf Sitzungen ging die Aktie mit Aufschlägen aus dem Handel. Dabei war der Freitag mit einem Tagesgewinn von 1,31 Prozent besonders bemerkenswert. Versuchen die Bären die Bullen bloß zu blenden oder geht es jetzt längerfristig nach oben?

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Dieser Tag lässt die Aktie nämlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund 0,3 Prozent. Bis heute markieren 35,66 EUR dieses Hoch. ...

