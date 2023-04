In den vergangenen Tagen konnnte Powercell massiv zulegen. So notieren die Kurse 2,13 Prozent fester als in der Vorwoche. vier der fünf Sitzungen schloss der Titel mit Gewinnen. Am Mittwoch vollzog Powercell dabei einen regelrechten Höhenflug mit einem Plus von 1,90 Prozent. Startet hier jetzt die nächste Party? Trotz dieser Zwischenrallye bleibt die Ausgangslage kritisch. Da eine wichtige Haltezone ...

Den vollständigen Artikel lesen ...