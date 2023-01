Die Kursentwicklung von Covestro trieb den Aktionären zuletzt vermutlich Tränen in die Augen. Immerhin verlor der Kurs im Vergleich zur Vorwoche 4,72 Prozent. Das Wertpapier verabschiedete sich an vier der fünf Sitzungen mit Kursrückgängen aus dem Handel. Am Dienstag hat Covestro den Vogel abgeschossen mit einem Minus von 2,45 Prozent. Droht damit nun der endgültige Absturz?

Zwar mussten die Anleger in der vergangenen Woche mächtig schlucken, doch die Charttechnik ist bullish zu interpretieren. Denn ein wichtiger Widerstand liegt noch immer in Griffweite. Schließlich genügt ein Anstieg von rund sieben Prozent für ein neues Monatshoch. Dieser Topwert liegt bei 43,21 EUR. ...

