Nach einer bewegten Woche stehen nächste Woche zahlreiche Quartalsberichte an. Da stellen sich Anlegern die Fragen: Kann der Dax sich über den 15.000 Punkten halten? Kommt es zu einer Rezession oder nicht? Und was soll ich mit meinen Aktien machen? Nach der Jahresanfangs-Rally rätseln Anleger über den weitere Kurs der Börsen. Ausschlaggebend werden in der neuen Wochen neben Konjunkturdaten mit der beginnenden Bilanzsaison auch die Unternehmenszahlen ...

