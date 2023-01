Alle Aktien des deutschen Leitindex im Check. Heute: Beiersdorf. Wohin geht es in den nächsten Jahren mit dem Konsumgüterkonzern? Und ist die Aktie jetzt ein Kauf? Erst seit Mitte letzten Jahres ist der Konsumkonzern Beiersdorf wieder zurück im DAX. Doch was hält die Zukunft für den Konzern bereit? Immerhin sind Nivea & Co zwar Umsatztreiber, doch wirkliches Wachstumspotenzial gibt es hier keines.Dies wird auch am Kurs der Aktie sehr deutlich, welche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...