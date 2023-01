Die starke Gewinnserie an den Aktienmärkten könnte sich in der neuen Woche noch fortsetzen. Erste Unternehmen melden ihre Q4-Zahlen. Sollten diese ordentlich ausfallen, steht einem weiteren Aufschwung nichts im Wege. Schrumpfende Ergebnisse bei den großen US-Geldhäusern an der Wall Street dämpfen die Euphorie jedoch. Die sinkenden Inflations- und Zinsgefahren gelten an den Börsen zunächst als eingepreist. ...

