Nach der Talfahrt im vergangenen Jahr haben Bitcoin und Co in den letzten Tagen eine Erholungsrally gestartet. Auch die Aktien vieler Unternehmen aus der Kryptobranche haben wieder kräftig angezogen. Euphorie will in der Branche deshalb aber noch nicht aufkommen, im Gegenteil: Der Krypto-Winter fordert schmerzhafte Einschnitte.In einer regelrechten Entlassungswelle hat am Freitag der Kryptobörsenbetreiber Crypto.com einen weiteren, drastischen Stellenabbau bekanntgegeben. In der zweiten Kündigungsrunde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...