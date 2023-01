Der Aktienkurs von Amazon könnte in der kommenden Woche wieder dreistellig zu werden. In den vergangenen Tagen ist der Techgigant in einem starken Marktumfeld deutlich angesprungen und notiert nun vor einem wichtigen Widerstand. Die Analysten von Barclays loben Amazons Power in Sachen E-Commerce in den höchsten Tönen."Amazon Prime ist die Killer-App im E-Commerce", so Barclays in einer neuen Studie. "Prime ist ein Burggraben, der unserer Meinung nach unangreifbar erscheint."Die Kundenbindung bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...