Moderna katapultierte sich in dieser Woche regelrecht aus dem Sattel. Schließlich legte der Kurs im Verhältnis zur Vorwoche rund 5,46 Prozent zu. Kursgewinne feierte der Titel an insgesamt drei der fünf Sitzungen . So richtig herausragend war es für Moderna am Montag mit einem Plus von 4,57 Prozent. Ist damit nun alles verloren, oder kommen die Bullen zeitnah zurück?

Trotz dieser Zwischenrallye bleibt die Ausgangslage kritisch. Denn der Rutsch unter eine wichtige Haltezone ist jederzeit möglich. Nur rund sechs Sicherheitspuffer besteht schließlich zu den 4-Wochen-Tiefs. Bei 164,10 EUR liegt dieser Haltegriff. ...

