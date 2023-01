Plug Power Kion Nel Everfuel Enapter SFC Energy - Wasserstoff kommt. So könnte man meinen, wenn man die politische Grosswetterlage betrachtet. Aktuell laufen die Kurse der Wasserstoff's wieder. Abnehmende Inflations- und Zinsangst sind gut für Growth-Werte generell, aber bei den Wasserstoff's ist es mehr. Oder wie es Congressman Paul Tonka anlässlich der Einweihung der neuen "Giga"-Produktionshallen Plug Power's für Brennstoffzellen im Staat New York treffend formulierte: "Today, hydrogen is the hottest energy issue in DC, and this would not have been possible without all the success achieved ...

Den vollständigen Artikel lesen ...