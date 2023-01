Strahlkraft für Ihr Depot!: Uran-Aktie mit enormen Aufholpotenzial Deutliche Unterbewertung vorhanden!

Anzeige / Werbung

Nicht weniger als 15 Hedgefonds Manager halten halten diese Aktie für einen der spannendsten Käufe im Energiesektor!

eine sichere Energieversorgung ist essenziell und so wird Uran aufgrund seiner Rolle in der Weltstromversorgung auch 2023 ein heißes Thema bleiben.

Während erneuerbare Energien für die meisten Länder das Endziel bleiben, kann der Platz von Uran in der Revolution der sauberen Energie nicht länger ignoriert werden. Nukleare Neustarts sind bereits in Arbeit, was bedeutet, dass bald deutlich mehr Uran benötigt wird.

Derzeit decken 437 Kernreaktoren 10 % des weltweiten Strombedarfs. Im Laufe des nächsten Jahrzehnts wird diese Zahl voraussichtlich dramatisch steigen, wenn etwa 60 weitere Reaktoren in Betrieb gehen.

Weitere 104 Reaktoren befinden sich bereits in der Planungsphase, ganz zu schweigen von den kolossalen 338 weiteren, die vorgeschlagen wurden.

John Ciampaglia, CEO von Sprott Asset Management, argumentiert, dass die Beschaffung einer zuverlässigen Versorgung mit Uran, das für Kernbrennstoffe geeignet ist, entscheidend für den Erfolg der Energiewende ist.

Im November erklärte er, dass fast 180 Millionen Pfund Uran pro Jahr benötigt werden, um die derzeitige globale Reaktorflotte mit Brennstoff zu versorgen. Die aktuelle Primärproduktion beträgt über 130 Millionen Pfund und soll bis zum nächsten Jahr auf 140 bis 145 Millionen Pfund steigen.

Laut Ciampaglia besteht die einzige Möglichkeit, das Defizit zu beheben, darin, mehr Vorräte abzubauen. Die Kosten sind jedoch erheblich gestiegen, weshalb Ciampaglia glaubt, dass der Preis für Uran, der für den Start eines neuen Greenfield-Projekts erforderlich ist, zwischen 75 und 100 US-Dollar liegt.

Während des letzten Uran-Bullenmarktes, der vor mehr als zehn Jahren stattfand, sahen die Anleger den Kassapreis um mehr als 1.800 % steigen , von 7 US-Dollar im Dezember 2000 auf ein Rekordhoch von 136 US-Dollar im Juni 2007.

Diesmal hat der Markt deutlich mehr zu bieten, was es wahrscheinlicher macht, dass die Preise höher steigen werden als damals.

Ein Unternehmen welches überproportional vom Anstieg des Kassapreises profitieren wird ist Uranium Energy.

ISIN: US9168961038 · WKN: A0JDRR · SYM: U6Z

Uranium Energy ist ein in den USA ansässiges Uranunternehmen mit Projekten in mehreren Bundesstaaten sowie Kanada und Paraguay.

Das Unternehmen erweitert sein Vermögensportfolio durch zwei große Übernahmen im letzten Jahr, in Erwartung erheblich höherer Uranpreise in nicht allzu ferner Zukunft.

Das Management ist der Ansicht, dass die Schaffung eines nordamerikanischen Portfolios, das dennoch geografisch innerhalb der USA und Kanadas diversifiziert ist, dem Unternehmen zukünftige Vorteile verschaffen kann. Angesichts der jüngsten geopolitischen Spannungen und der erneuten Betonung der Sicherung der Energieversorgungsketten durch die US-Regierung scheint dies eine vernünftige Strategie zu sein.

Unternehmenshintergrund

Uranium Energy (WKN: A0JDRR) hat wie erwähnt mehrere Projekte in der Frühphase in mehreren Bundesstaaten, aber seine wichtigsten US-Liegenschaftsbestände befinden sich in den bergbaufreundlichen Gerichtsbarkeiten von Texas und Wyoming. An diesen beiden Standorten ist es dem Unternehmen gelungen, mehrere uranhaltige Liegenschaften und Verarbeitungsanlagen zu akkumulieren.

Die kombinierte Ressourcengröße seiner Standorte in Texas beläuft sich auf respektable 9,1 Millionen Pfund (M&I) U308, während die Grundstücke in Wyoming eine beeindruckende Gesamtsumme von 66,2 Millionen Pfund (M&I) verzeichnen.

Liegenschaften von UEC in Texas und Wyoming Quelle: Investor Präsentation

Das Unternehmen plant, Hub-and-Spoke-Modelle zu verwenden, bei denen eine zentrale Verarbeitungsanlage mit Uran versorgt wird, das aus den nahen gelegenen Liegenschaften gewonnen wird. Alle Standorte befinden sich derzeit in Pflege und Wartung, aber es ist beabsichtigt, letztendlich In-situ-Recovery -Prozesse (ISR) auf allen Liegenschaften in Wyoming und Texas einzusetzen. Die Möglichkeit, ISR zu verwenden, ist enorm vorteilhaft, da es sowohl billiger als herkömmliches Mining ist als auch einen viel geringeren ökologischen Fußabdruck hat.

Sowohl South Texas als auch Wyoming sind vollständig lizenziert und könnten in Kürze in Betrieb genommen werden, wenn das Management beschließt, mit der Produktion zu beginnen!

Die Verarbeitungsanlage in Wyoming hat eine Produktionskapazität von 2,5 Millionen Pfund pro Jahr, während Texas 2 Millionen Pfund pro Jahr produzieren kann.

Das Management hat darauf hingewiesen, dass nach der Entscheidung zum Neustart beide Standorte innerhalb von 12 Monaten auf volle Produktion gebracht werden können.

Uranium Energy (WKN: A0JDRR) hat auch physische 5 Millionen Pfund Uran in Yellowcake in einem Lagerhaus, das verkauft werden kann, um diesen Prozess zu finanzieren (wir berichteten).

Zwei Übernahmen im letzten Jahr

Im Juni vergangenen Jahres erwarb Uranium Energy (WKN: A0JDRR) die in Kanada ansässige UEX Corp. in einer reinen Aktientransaktion.

Diese Transaktion verschaffte UEC ein noch größeres Portfolio an Vorproduktions-Urananlagen in Kanada , einschließlich des Zugangs zum weltberühmten und uranreichen Athabasca-Becken.

Der UEX-Transaktion folgte im Oktober der Kauf des Roughrider-Uranprojekts der Rio Tinto Group, das sich ebenfalls im Athabasca-Becken befindet.

Die Übernahme, die 150 Millionen US-Dollar kostete, erfordert, dass UEC 80 Millionen US-Dollar in bar zahlt und 70 Millionen US-Dollar seiner Aktien an Rio Tinto ausgibt.

Es steht außer Frage, dass die im Rahmen dieser Deals gekauften Vermögenswerte langfristig einen wesentlich höheren Wert haben werden.

Die Produktion startet, wenn der Uranpreis nachhaltig über 60 Dollar pro Pfund bleibt!

Amir Adnani, Präsident, Chief Executive Officer und Direktor von Uranium Energy sagt immer wieder, dass UEC nicht in Produktion geht, bis der Uranpreis nachhaltig über 60 Dollar pro Pfund bleibt!

Executive Chairman Scott Melbye bestätigt diese Aussage auf der Precious Metals Show 2022 in München, im Interview mit Jochen Staiger von der Swiss Resource Capital AG:

Angesichts dieser Konstellation mussten sich das Management und die Aktionäre also nur zurücklehnen und darauf warten, dass die Uranpreise steigen. Zugegeben, das ist nicht die actionreichste Anlagestrategie, aber gute Dinge kommen zu denen, die warten.

Unser Fazit:

Wetten Sie auf Siegerunternehmen!

Uranium Energy (WKN: A0JDRR) hat gerade den katastrophalsten Uran-Bärenmarkt überlebt, der mehr als 10 Jahre andauerte.

Denken Sie mal darüber nach!

Jedes Unternehmen, welches 10 Jahre lang einen Bärenmarkt überlebt hat, hat Maßnahmen ergriffen, um zu überleben. Denken Sie an andere Unternehmen, denken Sie beispielsweise an die Schieferindustrie. Sobald sich dieser Markt nach Süden wandte, kam es zu einer Säuberung schwächerer Teilnehmer.

Dasselbe geschah mit dem Uransektor. Nur die Siegerunternehmen überlebten.

Heute ist Uranium Energy (WKN: A0JDRR) das größte diversifizierte Uranunternehmen mit Fokus auf Nordamerika!

Zusammenfassend glaube wir fest, dass Anleger für ihre Investition in Uranium Energy belohnt werden, diese Meinung haben wir natürlich nicht exklusiv!

Heiko Ihle, Analyst bei HC Wainwright, sieht es ähnlich! Er behält die Kaufempfehlung für die Aktie von Uranium Energy bei und erhöhte das Kursziel von 7,25 USD auf 8,25 USD.

Nicht weniger als 15 Hedgefonds Manager halten Uranium Energy für einen der spannendsten Käufe im Energiesektor.

Zusammen halten sie Anteile im Wert von über 30 Millionen US-Dollar an Uranium Energy (WKN: A0JDRR).

Erwähnenswert auch das ungefähr 10 % der Marktkapitalisierung von Uranium Energy (ISIN: US9168961038 · WKN: A0JDRR · SYM: U6Z) aus Bargeld besteht!

Für ein Unternehmen, das kurz vor einem einmaligen Superzyklus der Nachfrage nach seinem Produkt steht, ist dies eine sensationelle Ausgangslage!

Uranaktien sind nach fast einer Dekade endlich wieder in den Nachrichten, und Sie sollten diese Gelegenheit nicht verpassen.

Die Aktie von Uranium Energy (US9168961038 · WKN: A0JDRR · SYM: U6Z) ist die Uranaktie, die Sie jetzt kaufen könnten, um mitzuspielen.

