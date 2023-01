Energie in Form von Liquefied Natural Gas (LNG) gewinnt auch in Deutschland an Bedeutung. Wie Anleger auf die Branche setzen. Von Florian Hielscher Gut einen Monat nach Eröffnung erreichte der erste Tanker mit verflüssigtem Erdgas (LNG) aus den USA das Terminal in Wilhelmshaven. Die Lieferung umfasste genug Flüssigerdgas, um etwa 50?000 Haushalte ein Jahr lang mit Energie zu versorgen. Es ist ein weiterer Schritt, um sich unabhängiger von Energie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...