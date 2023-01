Ein Programmierer hat eine Demo in Java geschrieben, die auf der Nintendo 64 läuft. In einem Video zeigt er, was Java mit der alten Hardware anstellen kann. Dabei war das Projekt laut seinen Aussagen harte Arbeit. Java ist bekanntermaßen überall. Dank des Bastlers Mike Kohn hat es die Programmiersprache nun auch auf die Nintendo 64 geschafft. In einem Zeitraum von zwei Jahren hat der Programmierer eine Demo geschrieben, die er auf echter N64-Hardware laufen ...

