Kommentar: Das neue Jahr beginnt mit harten Entscheidungen und kalten Duschen."Es tut weh", so ein Freund nach dem Sprung ins eisige Nass. Der Körper erschrickt kurz beim Neujahrsschwimmen und will zurück in die warme Komfortzone. Ich lese gerade das Buch des Iceman Wim Hof. Für den Weltrekordhalter ist natürliche Härte und der kurzfristige Stress durch Kälte wichtig für mehr Leistung. Blutgefäße, Muskeln und Herz würden so trainiert und gestärkt. Raus aus der Komfortzone sind vor Jahren auch Shortseller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...