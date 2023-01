Eine Lawine, die in Zeitlupe einen Hang hinunterkullert. Ein Szenario, welches ungewöhnlich wirkt und nicht ganz einfach vorstellbar ist. Es beschreibt aber ein wichtiges Phänomen passend: den Megatrend. Die Megatrends wirken auf verschiedensten Ebenen, beeinflussen die Gesellschaft, Individuen, Unternehmen, die Wirtschaft und auch die Börse. Spannend ist dabei, dass die Megatrends nicht mehr vorausgesagt werden müssen. Sie sind schon hier. Und viele, die sich 2022 entwickelt und verstärkt haben, sind gekommen, um zu bleiben.

Das Zukunftsinstitut zählt 12 Megatrends aus dem Jahr 2022, welche künftige Entwicklungen beeinflussen und Grundlage für politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entscheidungen sein könnten.

-Gesundheit: Zentrales Lebensziel und Synonym für Lebensqualität

-Mobilität: Mobile Weltkultur durch E-Mobilität und neue Verkehrsmittel

-Globalisierung: Das Zusammenwachsen der Weltbevölkerung

-Gender Shift: Veränderte Rollenmuster und Bedeutung der Geschlechter

-New Work: Das Arbeiten der Zukunft

-Konnektivität: Prinzip der Vernetzung

-Individualisierung: Selbstverwirklichung und Individualität

-Sicherheit: Neue Definition von Sicherheitsfragen

-Neo-Ökologie: Neue Werte durch Nachhaltigkeit

-Wissenskultur: Bildung wird digitaler, die Wissensgenerierung kann sich ausbreiten

-Urbanisierung: Immer mehr Menschen leben in Städten

-Silver Society: Demografischer Wandel durch viele ältere Menschen beeinflusst

BionTech (ISIN: US09075V1026) hat rund um den Megatrend Gesundheit im Jahr 2023 einiges vor

Das deutsche Biotech-Unternehmen hat an der Börse ein rasantes Jahr 2022 erlebt. Zu Beginn des Jahres halbierte sich der Wert der Aktie fast auf knapp über 120 Euro. Dann erholte sich der Kurs wieder. Im Jahr 2023 könnte BionTech nun für einige News sorgen, da der Konzern um die 20 Produktkandidaten an den Start bringen will, welche bereits klinische Studien durchlaufen. Gepusht vom Megatrend Gesundheit könnte BionTech damit viele Menschen erreichen. Unter diesen könnten sich viele Krebspatienten befinden, da die meisten der Medikamente in der Entwicklungs-Pipeline auf die Krebsforschung zurückgehen. Die Analysten von BofA Securities scheinen Potenzial bei BionTech zu sehen. Sie stufen die Aktie von "neutral" auf "kaufen" nach oben. Das Kursziel wurde bei 239 US-Dollar festgelegt.

Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815): Für die Megatrends braucht es die richtigen Rohstoffe

Kaum ein Fortschritt und kaum eine Entwicklung ist ohne die richtigen Rohstoffe möglich. Das trifft auch auf die Megatrends zu - egal ob es um die E-Mobilität, die Gesundheit, New Work, oder die Urbanisierung geht. Das australische Unternehmen Arcadia Minerals könnte in Zukunft einige Rohstoffe liefern, aus welchen die Megatrends gemacht sind. Der Konzern wurde im Jahr 2020 gegründet und treibt vier spannende Rohstoff-Projekte in Namibia voran:

-Bitterwasser Lithium Brines & Lithium Project

-Karibib Copper & Gold Project

-Kum-Kum Nickel & PGE Project

-Swanson Tantalite Project

Das Tantal- und das Lithium-Projekt sind bereits weit fortgeschritten. Es handelt sich dabei um zwei wichtige Rohstoffe der Zukunft, deren Bedarf in den nächsten Jahren wohl deutlich steigen wird. Die Betriebsaufnahme für die Tantal-Mine ist für das erste Quartal 2024 geplant. Die weiteren ambitionierten Projekte sollen so schnell wie möglich folgen. Mit diesen könnte Arcadia Minerals dann einige Megatrends unterstützen. Das könnte für Anlegerinnen und Anleger spannend sein, welche die Aktie des Unternehmens auch an deutschen Finanzmärkten handeln können.

Volkswagen (ISIN: DE0007664039) will für Mobilität der Zukunft sorgen

Tesla (ISIN: US88160R1014) scheint in einer Schaffenskrise zu stecken, weswegen die Ausgangslage rund um den Megatrend Mobilität für Börsianer wohl selten so spannend war. Volkswagen will sich hierbei hervortun. Der deutsche Autobauer treibt die E-Mobilität und weitere fortschrittliche Entwicklungen weiter voran. Bis Ende 2025 will der Konzern rund 74 Milliarden Euro in die Elektromobilität, die Hybridisierung und die Digitalisierung investieren. 35 Milliarden davon sollen in die E-Mobilität fließen. Jose Asumendi, Analyst bei JP Morgan, hat die VW-Aktie zum Jahresbeginn 2023 mit einem "Buy"-Rating versehen. Das Kursziel hat er auf 235 Euro festgelegt.

Wie entwickeln sich die Megatrends 2023?

Wie der Name schon sagt: Megatrends sind nicht als kurzfristige Tendenzen, sondern als richtungsweisende Strömungen zu verstehen. Daher spielen die Megatrends des Jahres 2022 auch im Jahr 2023 wichtige Rollen.

-

