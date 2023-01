Der Göppinger Fernwartungsspezialist Teamviewer sorgte in der abgelaufenen Woche mal wieder für positive Schlagzeilen, was auch dem Aktienkurs merklich auf die Sprünge halt. Denn die von Teamviewer zuletzt in Aussicht gestellten Zahlen für das vierte Quartal können sich durchaus sehen. Zusammen mit den endlich aufgekündigten extrem hoch dotierten Sponsoring-Verträgen sorgen die Zahlen für eine echte Kursexplosion der Aktie.

Im vierten Quartal konnte Teamviewer seine bereits realisierten sowie die künftigen Forderungen aus Kundenverträgen um satte 24% gegenüber Q3 auf 191 Millionen Euro steigern. Für das Gesamtjahr liegen diese sogenannten billings bei 635 Euro. Ein Plus von 16% gegenüber 2021. Damit liegt Teamviewer sogar leicht über den Erwartungen. Besonders erfreulich: Auch die Marge liegt mit 45% - 47% am oberen Ende der Prognose-Spanne.

Nach dieser Meldung schossen die Kurse ...

