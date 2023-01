Die meisten Börsianer werden dem Jahr 2022 vermutlich keine Tränen nachweinen. So ehrlich darf man sein. Als die Corona-Pandemie nach und nach ihren Schrecken verlor, sorgte der Krieg in der Ukraine wohl bei den meisten für einen noch größeren. Eine historische hohe Inflation, steigende Preise und die Energiekrise. Es waren viele Faktoren dabei, welche Anlegerinnen und Anleger abschreckten und Unternehmen vor große Probleme stellten. Doch wie es in Krisenjahren so ist, hat auch das Jahr 2022 die Weichen für die Zukunft gestellt. Trends sind entstanden, Entwicklungen wurden in Gang gesetzt. Doch was bleibt? Und was hypt im Jahr 2023? Auf die folgenden 5 Trends blickt die Welt im Jahr 2023:

Energiewende: Die Abhängigkeit vom Öl vieler Nationen zeigte sich im Rahmen des Krieges in der Ukraine. Das Umdenken in Richtung erneuerbare Energien wurde dadurch beschleunigt. Eine Entwicklung, die sich fortsetzen wird. Da gibt es kaum zwei Meinungen.

Die Abhängigkeit vom Öl vieler Nationen zeigte sich im Rahmen des Krieges in der Ukraine. Das Umdenken in Richtung erneuerbare Energien wurde dadurch beschleunigt. Eine Entwicklung, die sich fortsetzen wird. Da gibt es kaum zwei Meinungen. Neo-Ökologie: Nachhaltigkeit in den verschiedensten Bereichen stellt einen der Megatrends des Jahres 2022 dar. Auch dieser ist gekommen, um zu bleiben.

Nachhaltigkeit in den verschiedensten Bereichen stellt einen der Megatrends des Jahres 2022 dar. Auch dieser ist gekommen, um zu bleiben. E-Mobilität: Die E-Mobilität wird durch eine schnellere Energiewende ebenfalls beschleunigt. Im Jahr 2022 wurde endgültig beschlossen, dass sie die Zukunft der Mobilität sein soll.

Die E-Mobilität wird durch eine schnellere Energiewende ebenfalls beschleunigt. Im Jahr 2022 wurde endgültig beschlossen, dass sie die Zukunft der Mobilität sein soll. Gesundheit: Die Gesundheit hat sich zu einem Synonym für Lebensqualität aufgeschwungen. Gerade durch die Corona-Pandemie wurde der Sektor noch bedeutender.

Die Gesundheit hat sich zu einem Synonym für Lebensqualität aufgeschwungen. Gerade durch die Corona-Pandemie wurde der Sektor noch bedeutender. Sicherheit: Viele Sicherheitsfragen müssen neu definiert werden, das ist 2022 klar geworden. Im Jahr 2023 wird es Antworten brauchen.

BionTech (ISIN: US09075V1026): 20 Produktkandidaten sollen auf den Markt kommen

Pharma-Aktien lagen 2022 im Trend. Einige konnten der generell negativen Entwicklung an der Börse trotzen. Das gilt auch für BionTech. Die Kurse des deutschen BioTech-Unternehmens blieben vergleichsweise stabil. Für 2023 hat BionTech einiges vor. Etwa 20 Produktkandidaten sollen den Weg auf den Markt finden. Es handelt sich vor allem um Medikamente für die Krebsbehandlung. Außerdem fand der Corona-Impfstoff Ende 2022 den Weg nach China. Einigen Analysten gefällt, was sie sehen. Das trifft auch auf die Analysten von BofA Securities zu, welche BionTech jüngst von "neutral" auf "kaufen" hochstuften. Das Kursziel wurde auf 239 US-Dollar geschätzt. Auch andere Pharma-Aktien wie Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046) und Roche (ISIN: CH0012032048) haben bei zahlreichen Analysten Kauf-Bewertungen.

Water Ways (ISIN: CA9411881043): Nachhaltigkeit fängt beim Wasser an

Im Zentrum des Megatrends der Neo-Ökologie fließt das Wasser. Der Umgang mit dem Lebenselexier der Menschen hat gelitten. Im Rahmen des Klimawandels wird immer deutlicher, dass Wasserknappheit unsere Zukunft bestimmen könnte. Nachhaltigkeit rund um das Wasser hat daher einen hohen Stellenwert eingenommen, der im Laufe der nächsten Jahre noch höher ausfallen könnte. Das könnte Unternehmen wie Water Ways Auftrieb geben. Das kanadische Unternehmen mit Sitz in Israel entwickelt und produziert moderne und intelligente Bewässerungsanlagen. Diese liefert Water Ways schlüsselfertig an landwirtschaftliche Betriebe - und kann sie auf die jeweiligen Gegebenheiten ideal anpassen. Die Bewässerungslösungen liefert der globale Anbieter in die ganze Welt. Water Ways hat mittlerweile weit über 100 große Projekte abgeschlossen. Mit den Systemen des Unternehmens werden über 20.000 Hektar bewässert. Im Zuge der Neo-Ökologie könnten noch einige dazukommen. Analysten haben im "Smart Irrigation Market Outlook - 2030" prognostiziert, dass das Geschäftsfeld der intelligenten Bewässerungen bis 2030 jährlich knapp 14% wachsen wird.

Plug Power (ISIN: US72919P2020): Analysten sehen viel Potenzial

Dem amerikanischen Unternehmen spielt die Entwicklung rund um die E-Mobilität in die Karten. Es entwickelt Wasserstoff-Brennstoffzellensysteme und stellt diese selbst her. Sie können herkömmliche Batterien in E-Autos ersetzen. Trotz der Technologie, die absolut im Trend liegt, rauschte der Aktienkurs von Plug Power im Jahr 2022 ab, notierte zum Jahresende knapp unter 12 Euro. Das Allzeithoch lag im Jahr 2021 bei knapp über 60 Euro je Wertpapier. Viele Analysten sehen nun viel Potenzial rund um die Aktie. Capital IQ fand in einer Umfrage heraus, dass Analysten die Kursziele von Plug Power zwischen 15 und 78 US-Dollar ansiedeln. Die Schweizer Großbank UBS bewertete die Aktie Ende 2022 mit einem Buy-Rating und dem Kursziel von 26 US-Dollar. Bei Ballard Power (ISIN: CA0585861085), einem kanadischen Produzenten von Brennstoffzellen für die Elektrifizierung von Fahrzeugen, sind die Vorzeichen ähnlich.

Aus dem Jahr 2022 kann viel gelernt werden

Aus Krisen und schwierigen Entwicklungen entfaltet sich auch immer ein Wandel. Dieser kann in vielen Bereichen positiv ausfallen - für die Gesellschaft, die Wirtschaft und Unternehmen. Ein Umdenken bei Aspekten der Nachhaltigkeit, der Energie, der Gesundheit und der Mobilität könnte zu den positiven Entwicklungen gehören.

