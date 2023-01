Während der Dax und weitere Indizes eine starke Rally am Jahresanfang erfahren, dümpelt der MSCI World Index so vor sich hin. Magere drei Prozent Plus stehen beim ETF zubuche. Woran liegt das? Und was sollten Anleger jetzt tun? Seit Jahresbeginn ist der DAX um 8 Prozent gestiegen. Und seit dem lokalen Tief im Herbst konnte der deutsche Leitindex sogar um 27 Prozent zulegen. Ganz anders sieht das beim MSCI World aus. Auf Euro-Basis, was für europäische ...

